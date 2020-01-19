Avrupalı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti

İranlı generel Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran-ABD geriliminin etkileri sürüyor. Siyasi ve askeri gerilimden ekonomi de nasibini aldı.

ABD tarafından yeni yaptırım kararlarının alınmasından sonra zaten ekonomik olarak sallantıda olan İran'ın, turizmi de yara aldı.

İran tarafından düşürülen, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında 176 kişinin ölmesinin ardından, Avrupalı turistler İran'a gitmekten vazgeçiyorlar.

REZERVASYONLAR İPTAL EDİLİYOR

İran'ı ziyaret etmeyi planlayan Batılı turistlerin büyük bölümünün Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından rezervasyonlarını iptal ettiği belirtildi.

YÜZDE 80'İ İPTAL EDİLDİ

İran Otel Birliği Başkanı Cafer Hamzazade, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki ay için ABD ve Avrupa ülkelerinden otellerimize yapılan rezervasyonların yüzde 80'i iptal edildi." dedi.

Durumun geçici olduğunu öne süren Hamzazade, "Süreci atlatmak için devlet özel sektöre destek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hamzazade, bu ülkelerden yapılan rezervasyon iptallerinin yerini Çin ve Hindistan'dan gelecek turistlerle doldurmayı planladıklarını da belirtti.