Avrupalılar stok yapıyor

Avrupa'da koronavirüs nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik, sağlık ve gıda ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.

ÜRÜN KALMADI

Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda da marketlerin boşaltılması dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPALILAR PANİKTE

Sosyal medyada market raflarının boşaldığını gösteren fotoğraf ve videolar da yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Son olarak stok olayını abartan bir Avrupalının paylaşımı tepkilere neden oldu.

Koronavirüs korkusuyla yapılan stok