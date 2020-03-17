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Avrupalılar stok yapıyor

Hızla yayılan koronavirüs salgını yüzünden marketlerde ürün kalmadı.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Avrupa
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Avrupalılar stok yapıyor

Avrupa'da koronavirüs nedeniyle paniğe kapılan halkın marketlere akın etmesi sonucu temizlik, sağlık ve gıda ürünlerinin bulunduğu raflar boşaldı.

ÜRÜN KALMADI

Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda da marketlerin boşaltılması dikkatlerden kaçmadı.

Avrupalılar stok yapıyor

AVRUPALILAR PANİKTE

Sosyal medyada market raflarının boşaldığını gösteren fotoğraf ve videolar da yaşanan paniği gözler önüne serdi.

Son olarak stok olayını abartan bir Avrupalının paylaşımı tepkilere neden oldu.

Koronavirüs korkusuyla yapılan stok

Avrupalılar stok yapıyor

Avrupalılar stok yapıyor

 

 

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