Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı: Ormanya

Kartepe ilçesi D100 karayolu kenarında 2 bin dönümlük bir doğal yaşam parkı yaptılar. Ormanya, proje tamamlandığında tamı tamına 4 bin dönümlük bir araziyi kaplayacak. Biz bitmesini bekleyemedik; lamalarla, geyiklerle kucak kucağa bir gün geçirdik. Ekibimizde Avusturyadan misafirler bile vardı. İçeride fiyatlar müthiş ucuz. Çay 1 lira. Anlayacağın Ormanya tam tadından yenmeyen zamanlarında. O yüzden acele etmende fayda var.

KAMP ALANI, HAYVANLAR, OTOPARK, KAFELER, NELER NELER...

Bu yeni doğal yaşam parkı sabah 09:00 ile akşam 19:00 arası hizmet veriyor. 3 bin araçlık otoparkına aracını park edip, doğallığın keşfine başlayabilirsin. 53 farklı türden 467 hayvanı içinde barındıran bu devasa parkurunun, 7'den 70'e doğaseverlerin yeni gözdesi olacağı kesin.

Poz ver çekiyorum :)

Ormanya'nın ev sahipleri- VİDEO





Ala geyikler, ceylanlar, karacalar gibi birçok tür park içerisindeki doğal yaşam alanlarında seni bekliyor. 53 farklı türden hayvanı doğal yaşamlarında ziyaret edebilir, doğayla iç içe bir hafta sonu günü geçirebilirsin. Projede ayrıca 40 araçlık karavan kamp alanı, 3 bin araçlık ücretsiz otopark, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5 bin kişilik mesire alanı bulunuyor. Tabii park içerisinde ateş ve mangal yapmanın yasak olduğunu belirteyim. Kendi malzemelerini getirip sevdiklerinle piknik yapabilirsin.

ÇOLUK ÇOCUK BAYILACAK

Kampa gelebilirsin: Ayrıca park içerisinde çeşitli noktalarda içme suyu, mescit, WC gibi ücretsiz hizmetler var. Çoluk çocuk sıkılır diye düşünme bile, bütün proje onların eğlencesi üzerine kurulu.





Parkta yok yok. Doğa terapisi gibi. Mini hayvanat bahçesi olsun, yapay göller olsun, kafeteryalar, sosyal tesisler, çiçekler böcekler olsun... Proje tamamlandığında eminim harika bir doğal yaşam alanı olacak. Şuan hala yapım aşamasında olan kısımlar var ama ziyaret için yeterince alan mevcut.





HAYVANLA İNSANI YAKLAŞTIRAN PROJE

Darıca'ya hayvan görmeye mi, Polonezköy'ye pikniğe mi gitsek diye karar vermek zorunda değilsin artık. Topla aileni, hem pikniğini yapıp, hem çoluk çocuğu doğaya salabileceğin bir yaşam parkı yapmışlar. Burası öyle bir yer ki, sen piknik yaparken yanından geyikler geçiyor. Hayvanlar büyük kafeslerin arasında değil, atlara dokunabiliyor, ördekleri sevebiliyorsun. Zaten hayvanat bahçesinde yırtıcı hayvanlar yok. Şimdilik ata binmek de ücretsiz. Yılkı atları var, lamalar var, lemurlar var, kanatlı hayvanlar, ceylanlar, geyikler var. Yeni cinsler de gelecek. Amaç kuşkusuz insanlarla hayvanları kendi ortamlarında bir birlerine yaklaştırabilmek.





HAYVANLARA ARKA BAHÇEDEN YERLİ YEM ÜRETİP VERİYORLAR

Dikkat çeken bir diğer özellik ise, Ormanya'da bulunan 73 türde 802 hayvan, 100 dönümlük alanda üretilen organik yem bitkisiyle besleniyor. Yerli üretimden doyuyor hayvanlar. Kendi iç döngüsünü kurabilen bir yapı tasarlanmış.

Ellerimizle besledik :)





4 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİNİN BEKLEYEN PROJELERİ: MÜZE, MACERA PARKURU, ALAKART RESTORAN...

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tamamlandığında 4 bin dönüm araziden oluşacak Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da hazırlıklar devam ediyor. Bakınız yapımına devam edilen yaşam alanında botanik bahçesi, doğa müzesi, alakart restoran ve macera parkı gibi yeniliklerde açılmaya gün sayıyor. Mesela Botanik Yolu’nda Anadolu Coğrafyasının zengin faunası ve bitki örtüsünden onlarca örnek var. Gençlerve çocuklar, Ormanya’da bir taraftan spor yapıp eğlenirken, bir taraftan da Orman Okulu kapsamındaki etkinlikler ile doğayı keşfedecek.





ULAŞIM

Ormanya Kocaeli – Sakarya arası D100 karayolu üzerinde bulunuyor. Kocaeli merkezinden bölgeye gitmek için D100 karayolu üzerinden Sakarya’ya doğru giderken Özdilek ve Cengiz Topel Havaalanını geçtikten sonra yaklaşık 5 km ileride Ormanya tabelalarını görmeye başlıyorsun. Navigasyon ne güne duruyor? Özel araçla gidiyorsan çok rahat bulacaksın.

Hazır hala giriş ücretsizken, gidin görün derim. Ben gerçekten beğendim. Size de şimdiden iyi eğlenceler!



