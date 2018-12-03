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Avrupa'nın en pahalı akaryakıtı İsveç'te

Avrupa ülkelerinde en pahalı akaryakıt fiyatı 1,59 euro ile İsveç olurken, en ucuz ülke 1,21 euro ile Lüksemburg oldu.

İHA | 03.12.2018 - 15:11..
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Energie Informationsdienst (EID), Avrupa ülkelerindeki akaryakıt fiyatlarını duyurdu. Avrupa’da en pahalı akaryakıtı İsveçliler alırken, bir haftadır akaryakıt fiyatlarında planlanan vergi artışına karşı sokakları savaş alanına çeviren "Sarı Yelekliler"in ülkesi Fransa’nın ise akaryakıt fiyatları bakımından dördüncü sırada bulunduğunu açıklandı.

BİR LİTRE BENZİN 1,59 EURO

EID’in açıklamasına göre, İsveçliler bir litre benzine 1,59 euro, mazotun litresine ise 1,58 euro ödeyerek Avrupa’da akaryakıtı en pahalıya alan ülke konumunda bulunuyor. Listede ikinci sırayı alan İngiltere’de benzinin litresi 1,56 euro, mazotun litresi 1,48 euro’dan satılıyor. Üçüncü sıradaki İtalya’da ise benzinin litresi 1,64 euro, mazotun litresi 1,56 euro olarak açıklandı.

Avrupa'nın en pahalı akaryakıtı İsveç'te

FRANSA'DA BENZİNİN LİTRESİ 1,53 EURO

Listede dördüncü sırada yer alan Fransa’da ise benzinin litre fiyatı 1,53 euro, mazotun litre fiyatı ise 1,51 euro. Listenin beşinci sırasındaki Almanya’da benzinin litre fiyatı 1,55 euro olurken mazotun litre fiyatı 1,43 euro olarak açıklandı. Yakıt fiyatları sıralamasında altıncı sırada bulunan Avusturya’da benzinin ve mazotun litre fiyatı 1,32 euro. İspanya’da benzinin litresi 1,33 euro, mazotun ise 1.27 euro. Lüksemburg ise en ucuz akaryakıtın olduğu ülkelerin başında yer aldı. Lüksemburg’da bir litre benzin 1,21 euro, mazot ise 1.16 eurodan satılıyor.

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