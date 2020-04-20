taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.945
Euro
7.5417
Altın
1682.68
Borsa
98341.56
Gram Altın
376.459
Bitcoin
48724.69

Avrupa'nın gezegen avcısı CHEOPS, ilk dış gezegenini gözlemledi

Avrupa Uzay Ajansı'nın yeni uzay teleskobu CHEOPS, ilk dış gezegenini tespit etmeyi başardı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Avrupa'nın gezegen avcısı CHEOPS, ilk dış gezegenini gözlemledi

Avrupa Uzay Ajansı tarafından 18 Aralık 2019 tarihinde başlatılan bir uzay teleskobu olan CHEOPS, kısa bir süredir yörüngede bulunuyor. Teleskobun fırlatıldıktan sonraki ilk aşaması ise bilinen bir hedefi görüntüleyerek her şeyin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamaktı.

CHEOPS, geçtiğimiz şubat ayında ilk dış gezegenini gözlemleyerek bilimsel görevlere hazır olduğunu gösterdi.

Cheops proje bilimcisi Kate Isaak, ''CHEOPS'un ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçmek için, ilk önce bir gezegeni gözlemlemesi gerekiyordu ve bunu başardı.'' dedi.

cheops

Teleskobun test gözlemleri beklenenden daha iyi sonuç verdi ve gerekenden daha yüksek bir doğruluk seviyesine ulaştı. CHEOPS projesinde görevli bilim insanı Andrea Fortier, “Tüm sistemlerin beklendiği gibi ve hatta beklenenden daha iyi çalıştığını fark ettiğimizde çok heyecanlandık.” ifadelerini kullandı.

kelt

GÖZLEMLENEN GEZEGEN 320 IŞIK YILI UZAKTA

Gözlemlenen KELT-11b isimli gezegen, yaklaşık 320 ışık yılı uzaklıkta bulunan Sextans takım yıldızındaki HD 93396 gezegen sistemi içinde yer alıyor. Güneş'in neredeyse 3 katı büyüklüğe sahip bu dev gezegen, ilk olarak  6 Temmuz 2016'da keşfedilmişti.

Instagram: @eshteknoloji

Avrupa'nın gezegen avcısı CHEOPS, ilk dış gezegenini gözlemledi

Avrupa'nın gezegen avcısı CHEOPS, ilk dış gezegenini gözlemledi

Avrupa'nın gezegen avcısı CHEOPS, ilk dış gezegenini gözlemlediAvrupa'nın gezegen avcısı CHEOPS, ilk dış gezegenini gözlemledi

İlginizi Çekebilir
DualShock nedir
DualShock, PlayStation modelleri için geliştirilen bir oyun koludur.
Facebook, kendi oyun uygulamasıyla Twitch'e rakip olacak
Facebook, kendi oyun uygulamasını çok yakında iOS kullanıcıları için yayınlayacak.
Korona nedeniyle evde kalanların en çok tercih ettiği oyunlar
Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, ülkemizdeki oyun sektörüne ilişkin son verileri açıkladı.
İlk elektrikli traktörler bu yıl üretilecek
Yerli ve milli ilk elektrikli traktörlerin, bu yıl içerisinde üretilmesi bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
188
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
232
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
396
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
220
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
184
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
83
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
Sokağa çıkma yasağı sonrası açılan marketlere ceza
165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir