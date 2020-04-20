Avrupa'nın gezegen avcısı CHEOPS, ilk dış gezegenini gözlemledi

Avrupa Uzay Ajansı tarafından 18 Aralık 2019 tarihinde başlatılan bir uzay teleskobu olan CHEOPS, kısa bir süredir yörüngede bulunuyor. Teleskobun fırlatıldıktan sonraki ilk aşaması ise bilinen bir hedefi görüntüleyerek her şeyin beklendiği gibi çalıştığını doğrulamaktı.

CHEOPS, geçtiğimiz şubat ayında ilk dış gezegenini gözlemleyerek bilimsel görevlere hazır olduğunu gösterdi.

Cheops proje bilimcisi Kate Isaak, ''CHEOPS'un ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçmek için, ilk önce bir gezegeni gözlemlemesi gerekiyordu ve bunu başardı.'' dedi.





Teleskobun test gözlemleri beklenenden daha iyi sonuç verdi ve gerekenden daha yüksek bir doğruluk seviyesine ulaştı. CHEOPS projesinde görevli bilim insanı Andrea Fortier, “Tüm sistemlerin beklendiği gibi ve hatta beklenenden daha iyi çalıştığını fark ettiğimizde çok heyecanlandık.” ifadelerini kullandı.





GÖZLEMLENEN GEZEGEN 320 IŞIK YILI UZAKTA

Gözlemlenen KELT-11b isimli gezegen, yaklaşık 320 ışık yılı uzaklıkta bulunan Sextans takım yıldızındaki HD 93396 gezegen sistemi içinde yer alıyor. Güneş'in neredeyse 3 katı büyüklüğe sahip bu dev gezegen, ilk olarak 6 Temmuz 2016'da keşfedilmişti.