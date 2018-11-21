Avrupa'nın PKK'ya tahammülü kalmadı

Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesindeki PKK'nın, Fransa'da da suç listesi kabarık. Şiddet, haraç toplama, kara para aklama ve kundaklama.

Yukarıdaki kabarık illegal liste, terör örgütü yandaşlarının işlediği suçlardan sadece birkaçını gösteriyor.

AVRUPALI TÜRKLER BİRLİK İÇİNDE

Fransa'da 1 yıldır artan şiddet olayları sonrası, güvenlik güçlerinin örgüt yandaşlarına tahammülü kalmadı.

Örgütün dağ kadrosundaki isimler, Avrupa'daki hücreleri harekete geçirdiğinde, buradaki sokaklar savaş alanına dönüyor. Tıpkı Mart 2018'de Paris'in ünlü Concorde Meydanı'ndaki gibi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 150'ye yakın şiddet eylemine karışan terör örgütü yandaşlarına karşı Avrupalı Türklerin kenetlendiğini söyledi.

Fransız güvenlik güçlerinin de eskiye kıyasla daha hassas yaklaştığını anlatan Musa, "Terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında taleplerimizin daha fazla dikkate alındığını söylemek mümkün" dedi.

HUKUKİ YOL AÇIK

Fransa'da, PKK terörüyle ilgili 10'a yakın dava sürüyor. Bazı davalardan örgüt üyelerine para ve hapis cezaları çıkıyor. Uzmanlar zarar görenleri şikayetçi olmaya çağırıyor.

Avukat Selçuk Demir, "Vatandaş, STK ve dernekler hukuk yoluna başvurmalı. Ne kadar hukuk yolu kullanılırsa Fransa'ya o kadar PKK'nın gerçek yüzü gösterilebilir" diye konuştu.

Son olarak Strazburg'da, taşkınlık yapan örgüt yandaşlarından 11'i, 2 ila 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin bu kararı, müsamahanın azaldığını da gözler önüne seriyor.