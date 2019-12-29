Avrupa'ya 5 otomobilden biri Türkiye'den gidiyor

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde ilk ve en önemli adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle atıldı.

Yerli otomobille dünya üzerinde geniş yankı uyandıran Türkiye, tüm dikkatleri de üzerinde çekti.

Bu gelişmeler devam ederken Türkiye’nin AB’ye motorlu taşıt ihracatı da her yıl artış göstermeyi başardı.

Uluslararası bir çok otomobil firması Türkiye’de üretim yapıyor.





AVRUPA'YA 5 OTOMOBİLDEN BİRİ TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal ettiği 5 otomobilden birisi Türkiye’den gidiyor.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre 2018 yılında 28 AB ülkesinin otomobil ithalatına bakıldığında ilk sırada yüzde 21 ile Japonya geliyor.

İkinci sırada ise yüzde 19 ile Türkiye var. Bu da AB’nin ithal ettiği 5 araçtan 1’inin Türkiye’den gittiğini gösteriyor. Türkiye 2016 yılında bu alanda ilk sırada yer almıştı.

Bu veriler otomotiv firmasının ülkesini değil; araçların hangi ülkede üretildiğini gösteriyor.

TÜRKİYE 6. SIRADA

AB ülkelerinin otomobil ihracatına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 29 ile ABD yer alıyor. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (yüzde 17), Japonya (yüzde 7), İsviçre (yüzde 6), Güney Kore (yüzde 5) ve Türkiye (yüzde 3) takip ediyor. Bu da AB’den ihraç edilen her 100 araçtan 3’ünün Türkiye’ye satıldığı anlamına geliyor.





