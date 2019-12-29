taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Avrupa'ya 5 otomobilden biri Türkiye'den gidiyor

Türkiye Japonya'dan sonra Avrupa'ya en çok araç gönderen ikinci ülke konumunda.

Haber Merkezi | 29.12.2019 - 17:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Avrupa'ya 5 otomobilden biri Türkiye'den gidiyor

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde ilk ve en önemli adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle atıldı.

Yerli otomobille dünya üzerinde geniş yankı uyandıran Türkiye, tüm dikkatleri de üzerinde çekti.

Bu gelişmeler devam ederken Türkiye’nin AB’ye motorlu taşıt ihracatı da her yıl artış göstermeyi başardı.

Uluslararası bir çok otomobil firması Türkiye’de üretim yapıyor.

Avrupa'ya 5 otomobilden biri Türkiye'den gidiyor

AVRUPA'YA 5 OTOMOBİLDEN BİRİ TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithal ettiği 5 otomobilden birisi Türkiye’den gidiyor.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre 2018 yılında 28 AB ülkesinin otomobil ithalatına bakıldığında ilk sırada yüzde 21 ile Japonya geliyor.

İkinci sırada ise yüzde 19 ile Türkiye var. Bu da AB’nin ithal ettiği 5 araçtan 1’inin Türkiye’den gittiğini gösteriyor. Türkiye 2016 yılında bu alanda ilk sırada yer almıştı.

Bu veriler otomotiv firmasının ülkesini değil; araçların hangi ülkede üretildiğini gösteriyor.

Avrupa'ya 5 otomobilden biri Türkiye'den gidiyor

TÜRKİYE 6. SIRADA

AB ülkelerinin otomobil ihracatına bakıldığında ise ilk sırada yüzde 29 ile ABD yer alıyor. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (yüzde 17), Japonya (yüzde 7), İsviçre (yüzde 6), Güney Kore (yüzde 5) ve Türkiye (yüzde 3) takip ediyor. Bu da AB’den ihraç edilen her 100 araçtan 3’ünün Türkiye’ye satıldığı anlamına geliyor.


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

Beren Saat, Netflix'teki eşcinsel içerikleri savundu

299
Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı

89
Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

Ali Babacan, Erhan Usta'ya teklif götürdü

230
Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

Doğu Perinçek şarkı söylemeye çalıştı

52
Ümraniye'de Noel baba tartışması

Ümraniye'de Noel baba tartışması

711
Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

Hulusi Akar'dan sınırda mesaj: Buradan çıkmayacağız

106
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir