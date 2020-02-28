Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler harekete geçti

Suriye'de görev yapan askerlerimiz, Rusya tarafından desteklenen rejim tarafından hava saldırısına uğradı. Hain saldırı sonucu 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz ise yaralandı.

SINIR KAPILARI AÇILDI

Türkiye, Suriye'de Esad rejiminin durdurulması için Avrupa'ya yaptığı çağrıların ardından harekete geçti.

İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırının ardından Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya gidişi için sınırı kapıları açıldı.

EDİRNE'DE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Geceden itibaren Avrupa’ya geçmek isteyen onlarca göçmen Edirne’ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

TAKSİ VE OTOBÜSLERLE GELDİLER

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Pek çok göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

İZMİR'DEKİ GÖÇMENLER SAHİLLERDE TOPLANDI

İzmir'in Dikili ilçesinde toplanan 160 göçmen ise Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.

Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler, satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yola koyulacak.