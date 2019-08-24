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Avşa Adası'nda feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

Erdek-Avşa seferini yapan feribot karaya çarpınca 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

İHA | 24.08.2019 - 15:04..
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Erdek ile Avşa arasında sefer yapan feribot, Avşa Limanı’na yanaştığı esnada limandaki beton bölüme çarptı.

Avşa Adası'nda feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

ARIZA YAŞANDI

Rafet Pala idaresindeki Adalar 1 isimli feribot, Erdek-Avşa seferini yaptığı esnada Avşa iskelesine yanaşırken, motor bölümünde oluşan bir arıza sebebiyle feribot kapağı durdurulamadı. İskele yanında bulunan 10 metre uzunluğundaki duvara vuran kapak, beton duvarı yıktı.

Avşa Adası'nda feribot iskeleye çarptı VİDEO

Avşa Adası'nda feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

7 YARALI

Kazada Murat Küçük (36), Sezen Çevik Küçük (28), N.K. (4), N.K. (6), Ferda Sezgenç (37), B.O. (11), N.O. (6) isimli şahıslar yaralandı.

Yaralanan şahıslar, Avşa Sağlık Ocağı’nda yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldı.

Avşa Adası'nda feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

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