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Avşa Adası’nda korkutan yangın

Otluk alanda yangın çıktı.Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

İHA | 31.08.2019 - 03:48..
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Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda ormanlık alana yakın olan Çınar Koyu’nda yangın meydana geldi.

Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine yangın bölgesine Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler gönderildi.

KISA SÜREDE KONTOL ALTINA ALINDI

Yangına ilk müdahale çok sayıda arazöz ile yapılırken, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy otluk alandaki yangının ormanlık alana geçmeden kontrol altına alındığını ve soğutma yapıldığını söyledi.

Avşa Adası’nda korkutan yangın

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