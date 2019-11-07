Avukat Can Yaman büroda

Oyunculuğunun yanı sıra avukat bürosu olan Can Yaman, önceki gün Bebek’te bulunan hukuk bürosunun camında görüntülendi.

ÖZEL ÜNİVERSİTEDE OKUDU

Aslında bir avukat olan Can Yaman, hukuk okumasına rağmen oyunculuğu tercih etti. 2012 yılında özel bir üniversiteden mezun olan Yaman, oyunculuk tutkusundan asla vazgeçmedi.

ARADA OFİSE UĞRUYOR

İki işi bir arada götüren ünlü ismin Bebek’te hukuk bürosu var. Yaman, boş zamanlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olmak için ofise uğruyor. Önceki gün de ofisin penceresinde böyle görüntülendi.