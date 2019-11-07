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Avukat Can Yaman büroda

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, bir yandan da mesleği avukatlık işiyle ilgileniyor.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 06:35..
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Oyunculuğunun yanı sıra avukat bürosu olan Can Yaman, önceki gün Bebek’te bulunan hukuk bürosunun camında görüntülendi.

Avukat Can Yaman büroda

 

ÖZEL ÜNİVERSİTEDE OKUDU

Aslında bir avukat olan Can Yaman, hukuk okumasına rağmen oyunculuğu tercih etti. 2012 yılında özel bir üniversiteden mezun olan Yaman, oyunculuk tutkusundan asla vazgeçmedi.

ARADA OFİSE UĞRUYOR

İki işi bir arada götüren ünlü ismin Bebek’te hukuk bürosu var. Yaman, boş zamanlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olmak için ofise uğruyor. Önceki gün de ofisin penceresinde böyle görüntülendi.

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