Avukat eşini öldüren doktor tutuklandı

Avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın çocukları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pazar günü kreşte düzenlenen etkinliğe, babalarının da katılmasını istedi.

ÇOCUĞUNUN İSTEĞİ ÜZERİNE ÇAĞIRDI

Müzeyyen Boylu Issı, çocuklarının isteği üzerine yaklaşık 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıp, ayrı yaşadığı ve rahatsız edildiği için de koruma kararı aldırdığı eşi doktor Mesut Issı'yı etkinliğe davet etti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Katıldıkları etkinlik sonrası Issı çifti, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, bir süre sonra otomobilini sağa çekip, eşini dışarı çıkardı ve belinden çıkardığı tabancasıyla 14 el ateş açtı.

Avukat Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan otopsinin ardından Müzeyyen Boylu Issı'nın cenazesi, Çınar ilçesine bağlı kırsal Şükürlü Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"ALDATILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Polis merkezine gidip, teslim olan doktor Mesut Issı ise savcılıkta, aldatıldığını düşündüğü için eşiyle tartıştığını ve öfkelenip, silahını ateşlediğini öne sürdü. Issı, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

41 MESLEKTAŞI ÖZEL VEKİLİ OLDU

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ile beraberindeki 40 avukat, öldürülen baro üyesi Müzeyyen Boylu Issı'nın davasına müdahil olmak için dün duruşmaya katılmak istedi. Mahkeme başkanı, vekaletnameleri ve konuya ilişkin beyanları bulunmadığı için bu talebi reddetti. Bunun üzerine Başkan Aydın ve avukatlar, Müzeyyen Boylu Issı'nın özel vekilleri olarak mahkeme salonunda yerini aldı.

"KENDİMİ BASKI ALTINDA HİSSEDİYORUM"

Mesut Issı, mahkemede, kendisini baskı altında hissettiği için savunma yapmayacağını söyledi. Issı, "Savcılıktaki ifadem doğrudur, tekrar ederim. Ayrıca Aile Mahkemesi'nde verdiğim ifademi de aynen tekrar ederim. Şu anda kendimi baskı altında hissettiğim için savunma yapmayacağım. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.

Mesut Issı'nın avukatı Kutbettin Odabaşı ise "Meslektaşlarım yargılama yapıldığı sırada iradesinin baskı altına alınmasını sağlamışlardır. Bu aşamada müvekkilin beyanlarına ekleyecek husus yoktur. Takdir mahkemenindir" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Baro Başkanı Cihan Aydın ise Mesut Issı'nın ifade vermemesini kabul etmediklerini ve suçun hafifletilmesi için ortaya atılan iddia olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Mesut Issı'nın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Olaya tanık olan Şirin Ergünlü, yaşadıklarını anlattı.

Sesler üzerine çalıştığı kafeden dışarı çıktığını belirten Ergünlü, Mesut Issı'nın, kendisine de tabanca doğrultup, içeri girmesini söylediğini savundu. Ergünlü, şunları söyledi:

"Silah seslerini duyar duymaz dışarıya çıktım. Birinin kaçmaya çalıştığını gördüm. Beyaz bir arabası vardı. Beni gördüğünde silah çekti, 'İçeriye gir' dedi. İçeriye girdim, adam arabaya bindi. Çocuklarına kızdı. Çocuğu 'Anne' diye bağırdı. Çocuğun, annesini gözlerinin önünde vurdu. İçeriye girdikten sonra kapı sesi geldi, aracıyla gittiğini gördüm. Sonra çıkıp, olay yerine gidip, baktığımda kadın yerde yatıyordu. Diz çökmüş vaziyetteydi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Polisler ifademe başvurdu. Saldırganın doktor olduğunu öğrendim. Kadın kaçmaya çalışmış, doktor çelme takarak durdurup, silahla ateş etmiş."

Öte yandan Mesut Issı'nın ateşlediği tabancadan çıkan ve hedef olduğu Müzeyyen Boylu Issı'dan seken 2 kurşunun, duvarda iz oluşturduğu görüldü.