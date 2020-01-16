taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8795
Euro
6.5644
Altın
1554.85
Borsa
122263.98
Gram Altın
293.749
Bitcoin
50738.11

Avukat, müvekkilini ölen babaya suç atarak savundu

Üvey annesinin boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen gencin avukatı, kadını ölen babanın öldürüp, suçu müvekkilinin üzerine attığını söyledi.

İHA | 16.01.2020 - 13:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak’ta 24 Ekim 2018'de meydana gelen olayda Erdoğan Y.’nin eşi Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı Samet Cihan Y. ile yeniden tartışma yaşadı.

Samet Cihan Y., tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla üvey annesi Nana Gokhldze'nin boğazını keserek öldürdü.

SANIĞIN BABASININ ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen Samet Cihan Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesiİ’nde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Sanık Cihan Y.’nin ve avukatının hazır bulunduğu duruşmada sanığın babası Erdoğan Y.’nin rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Avukat, müvekkilini ölen babaya suç atarak savundu

"BABAMLA BİRLİKTE TEDAVİ OLMAK İÇİN BAŞVURDUK"

Savunmasında daha önce psikolojik problemlerinin olduğunu belirten Samet Cihan Y., “Daha önce yaşadığımız uyuşturucu problemleri ve psikolojik rahatsızlıklarımız nedeniyle babam ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi’ne tedavi olmak için başvuruda bulunduk. Hastanede herhangi bir tedaviye gerek olmadığı söylendi. Bu sebeple herhangi bir yerde tedavi görmedim. Doktorlar herhangi bir ilaç kullanmam gerektiğini de söylemedi” dedi.

"SUÇU İŞLEYENİN BABA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİZ"

Sanığın savunmasının ardından sanık avukatı savunma yaptı. Savunmasında DNA raporlarında Nana Gokhldze'nin tırnakları arasında Erdoğan Y.’nin kan örneklerinin bulunduğunu belirten sanık avukatı, kadının eşi tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek, “Gönderilen biyoloji raporlarında maktulün tırnaklarından alınan DNA örneklerinden Erdoğan Y.’ye ait bulgulara rastlanılmıştır. Burada müvekkilime ait bir bulguya rastlanılmamıştır. Müvekkilimin hırkasında kanların çıkması ise kendisinin kavgayı ayırmasından kaynaklanmaktadır. Suç müvekkilimin üzerine yıkılmaya çalışılmaktadır. Suçu işleyenin baba olduğunu düşünmekteyiz. Psikolojik sorunları nedeniyle suçu müvekkilimin üzerine yıkmaya çalıştılar. Kendisinin rahatsızlıkları da gözetilerek daha fazla mağdur olmaması için tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK

Yapılan savunmaların ardından sanığın ceza ehliyetinin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na talepte bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Avukat, müvekkilini ölen babaya suç atarak savundu

İlginizi Çekebilir
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Konya’da seyir halindeki araca çarpıp devrildi
Tali yoldan çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halindeki olan araca çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Engelli hayvanlar yürüteçle hayata bağlandı
Mersin'de, yürüme güçlüğü çeken bir kedi ve köpek için temin edilen yürüteçler hayat kurtardı.
Metrobüse kaçak binmeye çalıştılar
Esenyurt'ta metrobüse kaçak binmek isteyen çocukların, tehlikeli geçişleri kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

300
Cumhurbaşkanı açıkladı: Af yasası için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı açıkladı: Af yasası için geri sayım başladı

268
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

49
Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

Işın Karaca'yı sinirlendiren soru

19
2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

92
Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

90
Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir