Avukat, müvekkilini ölen babaya suç atarak savundu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak’ta 24 Ekim 2018'de meydana gelen olayda Erdoğan Y.’nin eşi Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı Samet Cihan Y. ile yeniden tartışma yaşadı.

Samet Cihan Y., tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla üvey annesi Nana Gokhldze'nin boğazını keserek öldürdü.

SANIĞIN BABASININ ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Üvey annesini öldürdüğü iddia edilen Samet Cihan Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesiİ’nde, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Sanık Cihan Y.’nin ve avukatının hazır bulunduğu duruşmada sanığın babası Erdoğan Y.’nin rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

"BABAMLA BİRLİKTE TEDAVİ OLMAK İÇİN BAŞVURDUK"

Savunmasında daha önce psikolojik problemlerinin olduğunu belirten Samet Cihan Y., “Daha önce yaşadığımız uyuşturucu problemleri ve psikolojik rahatsızlıklarımız nedeniyle babam ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi’ne tedavi olmak için başvuruda bulunduk. Hastanede herhangi bir tedaviye gerek olmadığı söylendi. Bu sebeple herhangi bir yerde tedavi görmedim. Doktorlar herhangi bir ilaç kullanmam gerektiğini de söylemedi” dedi.

"SUÇU İŞLEYENİN BABA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİZ"

Sanığın savunmasının ardından sanık avukatı savunma yaptı. Savunmasında DNA raporlarında Nana Gokhldze'nin tırnakları arasında Erdoğan Y.’nin kan örneklerinin bulunduğunu belirten sanık avukatı, kadının eşi tarafından öldürülmüş olabileceğini belirterek, “Gönderilen biyoloji raporlarında maktulün tırnaklarından alınan DNA örneklerinden Erdoğan Y.’ye ait bulgulara rastlanılmıştır. Burada müvekkilime ait bir bulguya rastlanılmamıştır. Müvekkilimin hırkasında kanların çıkması ise kendisinin kavgayı ayırmasından kaynaklanmaktadır. Suç müvekkilimin üzerine yıkılmaya çalışılmaktadır. Suçu işleyenin baba olduğunu düşünmekteyiz. Psikolojik sorunları nedeniyle suçu müvekkilimin üzerine yıkmaya çalıştılar. Kendisinin rahatsızlıkları da gözetilerek daha fazla mağdur olmaması için tahliyesini talep ediyoruz” diye konuştu.

AKLİ DENGESİ ARAŞTIRILACAK

Yapılan savunmaların ardından sanığın ceza ehliyetinin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na talepte bulunulmasına ve sanığın tutukluluk halinin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.