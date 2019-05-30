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Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Etek boyu tartışmasıyla büyük tepki çeken hakim açığa alındı. Aynı eteği giyen avukat Tuğçe Çetin ise eşiyle birlikte bugün de adliyede.

AA & Ensonhaber | 30.05.2019 - 11:33..
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Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Her gün kadına fiziki ve psikolojik şiddet haberleriyle karşılaştığımız Türkiye gündeminde, bugün ise avukatın etek boyuna karışan hakim var.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etti. Duruşma tutanaklarına da yansıyan bu diyalog büyük tepki çekti.

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

AÇIĞA ALINDI

Avukat Tuğçe Çetin'e meslektaşlarından büyük destek geldi. Olayın haberleştirilmesi sonrası büyük tepki çeken hakim görevden alındı.

"HER ZAMAN OLDUĞUMUZ YERDEYİZ"

Olayın ardından Tuğçe Çetin bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleriyle geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Çetin, "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz." notunu düştü.

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime tepkiler VİDEO

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

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