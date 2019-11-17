Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

Geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde hakim ile kadın avukat arasında yaşanan diyaloglar gündem oldu.

"ETEK 15 CM KISA"

Hakim Mehmet Yoylu, kadın avukatın eteğinin 15 cm kısa olduğunu ve bunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu belirterek; bu durumu tutanağa yazıp fotoğraf çekmek istedi.

Bunu duyan diğer avukatlar ise duruma karşı çıktı. Hakime de sakalının olduğu ve bunun kesmesi gerektiği söylendi. Hakim de sakalını kesip duruşma salonuna döndü.



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UZAKLAŞTIRIŞLMIŞTI DÖNDÜ

Tüm bu yaşananlardan sonra HSK, Hakim Yoylu'yu görevinden uzaklaştırdı. Aradan geçen 5 ayın ardından Mehmet Yoylu "soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği" gerekçesiyle uzaklaştırma kararını kaldırdı.

Ancak HSK, hakimi Gebze'ye tayin etti.

OLAY GÜNÜ HAKİM SAKALINI KESMEDEN ÖNCE

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