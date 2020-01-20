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Avukatlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Kağıthane’deki hukuk bürosunda avukatlar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada avukatlardan biri, diğerini bacağından vurdu.

İHA | 20.01.2020 - 17:48..
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İstanbul Kağıthane'deki hukuk bürosunda çalışan Ümit Serkan Buzkan ile Serdar Bezen arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Ümit Serkan Buzkan, belindeki silahını çekerek Serdar Bezen’e ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu Serdar Bezen, yaralandı.

Avukatlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

(Yaralanan - Serdar Bezen)

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Serdar Bezen’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren Ümit Serkan Buzkan’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Avukatlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

(Ümit Serkan Buzkan)

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Yapılan çalışma sonucunda Ümit Serdar Buzkan, kısa sürede saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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