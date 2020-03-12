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Avustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı

Avustralya, tekrarlanan gizlilik ihlallerinden dolayı Facebook'a 529 milyar dolarlık rekor bir dava açtığını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 17:39..
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Son yıllarda gizlilik skandalları nedeniyle birçok dava ile boğuşan ve büyük cezalar ödemek zorunda kalan Facebook, her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu, bu sefer de Avustralya tarafından açılan rekor bir dava ile karşı karşıya.

529 MİLYAR DOLARLIK DAVA

Avustralya, ülkenin gizlilik yasalarını ihlal ettiği ve bu ihlalleri tekrarladığı için Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı. Avustralya Federal Mahkemesi'ne sunulan davada, karar henüz verilmiş değil.

facenook

NE OLMUŞTU

Facebook,  Mart 2014 ile Mayıs 2015  tarihleri arasında 'This is Your Digital Life' isimli bir uygulama yayınlamış ve 311 bin 127 Avıstralya vatandaşının bilgilerini ele geçirerek gizliliklerini ihlal etmişti. Uygulamanın geliştiricileri ise bu verileri, Cambridge Analytica şirketine sattı.

Avustralya ise gizliliği ihlal edilen her kullanıcı için 1.7 milyon dolarlık bir ücret talep ediyor. Bu da yaklaşık 529 milyar dolara denk geliyor.

AVUSTRALYA'NIN BİR AYLIK GELİRİNDEN DAHA FAZLA

Eğer dava Avustralya lehine sonuçlanırsa, Facebook'un 529 milyar dolar ceza ödemesi gerekecek. Kıyaslama açısından hatırlatmakta fayda var, Avustralya hükümetinin geçtiğimiz ay toplam gelirinin 513.7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Avustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı

Avustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı

Avustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtıAvustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı

Avustralya, Facebook'a 529 milyar dolarlık dava açtı

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