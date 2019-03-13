Avustralya Kardinali'ne çocuk tacizinde 6 yıl hapis

Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell hakkında 1970’li yıllarda görev yaptığı Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

70 TANIK İFADE VERDİ

Görülen ilk duruşmada Kardinal Pell, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak Pell duruşmaların sonunda 6 yıl hapse mahkum edildi. Pell hakkında 70 tanık ifade verdi.

4 BİN 444 ÇOCUK TACİZE UĞRADI

Avustralya'daki Katolik kiliselerinde 1950'li yıllardan itibaren çocuklara cinsel taciz vakalarının tespit edilmesi üzerine konuyu araştırması için 2013 yılında Kraliyet Komisyonu kurulmuştu. Komisyonun araştırmaları sonucunda 4 bin 444 çocuğun, kiliselerde görevli papazların taciz ve tecavüzüne uğradığı açıklanmıştı.