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Avustralya, NASA'nın Ay ve Mars görevlerine yardım edecek

Avustralyalı şirketler ve araştırmacılar; robotik, otomasyon ve uzak varlık yönetimi konularında, NASA'ya katkıda bulunmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 10:38..
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Ay ve Mars, uzay şirketlerinin en çok gitmek istediği yerler arasında bulunuyor. SpaceX, insanları Mars'a taşıyacak Starship roketinin çalışmalarına devam ederken, NASA ise Mars ve Ay'a yeni görevler düzenleyecek. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, NASA'nın yaklaşmakta olan Ay ve Mars götevleri için şirketle birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Avustralya ile NASA arasındaki ortaklık, Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde resmi olarak duyuruldu. NASA Yönetici Yardımcısı Jim Morhard ve Avustralya Uzay Ajansı Başkanı Megan Clark, düzenlenen törende ortaklık anlaşması imzaladı.

nasa

AVUSTRALYA 150 MİLYON DOLAR HARCAYACAK

Söz konusu anlaşmaya göre; Avustralyalı şirketler ve araştırmacılar, robotik, otomasyon ve uzak varlık yönetimi konularında NASA'ya katkıda bulunacak ve bu sayede görevlerin başarılı olma oranı da artacak. Avustralya, söz konusu anlaşma gereği, NASA'nın Artemis uzay programı için, önümüzdeki 5 yılda toplam 150 milyon dolarlık bütçe ayıracak.

NASA'nın Artemis uzay programı, 2024 yılına kadar astronotları Ay'a göndermeyi planlıyor.

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Avustralya, NASA'nın Ay ve Mars görevlerine yardım edecek

Avustralya, NASA'nın Ay ve Mars görevlerine yardım edecek

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