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Avustralya polisinden uzaylılara karşı uyarı

Güney Avustralya polisi geçtiğimiz gün Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşarak, halka uzaylılara dikkat etmeleri konusunda uyarı yaptı.

Haber Merkezi | 23.05.2019 - 05:44..
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Güney Avustralya Polisi geçtiğimiz gün Mount Gambier şehri yakınlarına düşen bir meteorun güvenlik kamerasına düşen görüntülerini yayınladı.

UZAYLILARA KARŞI UYARI

Polis sosyal medyadan paylaştığı görüntülere, uzaylılara dikkat edilmesi gerektiği konusunda esprili açıklamada bulundu.

Avustralya polisinden uzaylılara karşı uyarı

Güney Avustralya polisi açıklamada, “Gambier Dağı'ndaki güvenlik kameramız bu dünya dışı ateş topunu Salı günü saat 22.46’da kaydetti. Bölge halkını uzaylı yaşam formları (ALF de dahil) konusunda uyanık olmaları ve gördükleri takdirde dikkatli bir şekilde yaklaşmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

Avustralya polisinden uyarı: Uzaylılara dikkat edin VİDEO

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