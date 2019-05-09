Avustralya'da bebeklerini vegan besleyen çift yargıda

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 32 ve 35 yaşında olan vegan bir çift, dünyaya gelen üçüncü bebeklerine vegan diyet uyguladı. Bebeklerinin rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiklerinde, doktorlar çocuğun yeterli beslenmediğini teşhis edince anne baba hakkında soruşturma başlatıldı.

Şu an 19 aylık olan bebeğin, doğduktan sonra hiç hastaneye götürülmediği ve herhangi bir muayeneden geçmediği bildirildi.

BEBEK TEK TİP BESLENDİ

Annenin hastane görevlilerine aktardığına göre bebek, tek tip beslendi; kahvaltıda yulaf, pirinç sütü ve yarım muz, öğlen tost ve fıstık ezmesi, akşam ise tofu, pirinç ve patates yiyordu.

Hastane raporunda bebeğin kalsiyum, A vitamini, D vitamini, demir, çinko ve B12 gibi önemli eksikliklerinin olduğu belirtildi.

MAHKEMELERİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, bebeğin tedavisinin devam ettiğini belirtirken, anne ve babasının yargılandığı mahkeme ise devam ediyor. Vegan çift, 'Çocuğun bakımını karşılamama' ve 'ciddi sağlık problemine yol açma' suçlarından yargılanıyor.

Ayrıca, çiftin diğer iki çocuğunun da devlet tarafından alındığı belirtildi.