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Avustralya'da 'beyin yiyen' mantar bulundu

Avustralya'da ilk kez dünyanın en ölümcül mantarlarından biri olarak bilinen 'zehirli ateş mercanı' yetiştiği tespit edildi.

AA | 05.10.2019 - 06:34..
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BBC'nin haberine göre, bilim insanları, dünyanın en zehirli mantarlarından biri kabul edilen ve aslen Japonya ve Kore'ye özgü olduğu düşünülen zehirli ateş mercanının Avustralya'da ilk kez görüldüğünü belirtti.

Avustralya'nın James Cook Üniversitesinden (JCU) araştırmacılar, mantara Asya'nın çeşitli yerlerinden sonra Avustralya'nın tropik iklime sahip Queensland eyaletinde rastlanmasının, türün görüldüğü bölgelerin "kayda değer şekilde" genişlediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

ORGAN YETMEZLİĞİ VE BEYİN HASARINA NEDEN OLUYOR

Ateş mercanlarının yenilmesi halinde organ yetmezliğine ve beyin hasarına yol açabileceği uyarısında bulunan araştırmacılar, mantara dokunulmasının bile ateşe ve deri iltihabına neden olabileceğini söyledi.

Araştırma ekibinden Dr. Matt Barrett, araştırmacılar tarafından bilinen yüzlerce zehirli mantar arasından, toksinlerin deri yoluyla emilebildiği tek bitkinin bu mantar olduğunu belirtti.

Avustralya'da 'beyin yiyen' mantar bulundu

DOĞA FOTOĞRAFÇISI KEŞFETTİ

Bu mantar türünün Çin, Tayland ve Papua Yeni Gine'de de görüldüğüne dair bilgileri olduğunu ifade eden Barrett, Avustralya'daki varlığından, Cairns şehrinde yerel bir doğa fotoğrafçısı tarafından çekilen fotoğraf üzerine haberdar olduklarını dile getirdi.

Mantar sporlarının binlerce yıl önce rüzgar yoluyla taşınmış olabileceğini düşündüklerini aktaran Barrett, "Avustralya'nın tropik bölgelerinde mantar avcılarımız yok, dolayısıyla şimdiye kadar tespit edilmemişti." dedi.

Barrett, zehirli ateş mercanının, son altı ayda Avustralya'da tespit edilen önceden bilinmeyen 20'den fazla tür arasında olduğuna işaret etti.

Japonya ve Güney Kore'de, bazı kişilerin geleneksel tıpta kullanılan yenilebilir mantar zannettikleri zehirli ateş mercanının çayını tüketmesi sonucu ölümcül vakalara rastlanmıştı.

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