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Avustralya'da canlı yayında sineği yiyen çocuk

Bir televizyon kanalında, selden etkilenen ailelerle yapılan röportaj sırasında gülümsemesini bozmadan yanağına konan iki sineği yiyen çocuk, sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 15:55..
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Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya, kısa süre önce, kum fırtınası, dolu ve ani sel baskınlarıyla da karşı karşıya kaldı.

Ülkedeki gazete manşetleri ölü, yaralı ve telef olan hayvanlarla dolup taşarken, yerel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan bir röportaj sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

SEL HAKKINDA BİR AİLE İLE RÖPORTAJ YAPILDI

Söz konusu röportajda, selin verdiği zararlar hakkında bir aile ile görüşüldü. Ailenin dört üyesi de kamera karşısındayken anne, yaşadıkları zorlukları anlatmaya başladı.

Avustralya'da canlı yayında sinek yiyen çocuk

CANLI YAYINDA SİNEK YEDİ

Bu sırada yüzüne havalı gülümsemesini takınmaya çalışan ailenin en küçük ferdi ise; yanağına konan sineklerle mücadele etmeye başladı. Bir süre sonra küçük çocuğun, dilini yanağına doğru uzatarak iki sineği de yediği görüldü.

Avustralya'da canlı yayında sineği yiyen çocuk

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