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Avustralya'da gözüne dövme yaptıran genç kız kör oluyordu

24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdıktan sonra geçici körlük yaşadı.

AA | 05.11.2019 - 16:33..
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Avustralya'da 24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdı.

"3 HAFTA BOYUNCA GÖREMEDİM"

Vücudunun her yeri dövmelerle kaplı olan Luke, göz akının mavi olması için yaptırdığı 40 dakikalık işlemden sonra göremediğini fark etti. Luke, "Göze yapılan işlem doğru yapılmadığı için körlük yaşadım. Üç hafta boyunca göremedim. Gerçekten çok korkunçtu." ifadesini kullandı.

Avustralya'da gözüne dövme yaptıran genç kız kör oluyordu

BAŞTAN AYAK UCUNA KADAR HER YERİNE DÖVME YAPTIRACAK

Artık göze dövme gibi işlemlerden uzak duracağını belirten Luke, 25. doğum gününe kadar baştan ayak ucuna kadar her yerine dövme yaptırmayı planladığını söyledi.

Avustralya'da gözüne dövme yaptıran genç kız kör oluyordu

BU HALE GELMEK İÇİN 150 BİN TL HARCADI

Luke'un vücudundaki 200 kadar dövmenin yanı sıra çatal dil ve "elf" kulağına sahip olmak için 37 bin Avustralya doları (yaklaşık 150 bin TL) harcadığı belirtildi.

Avustralya'da gözüne dövme yaptıran genç kız kör oluyordu

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