Avustralya'da haccı boykot et kampanyası

Dünya genelinde yüz binlerce Müslüman, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye akın ederken, az sayıda kişi de sosyal medya üzerinden "Haccı boykot et" kampanyası başlattı.

Avustralya'dan Tanzanya'ya, #boycotthajj etiketiyle sürdürülen kampanyaya destek veren eylemciler, Suudi Arabistan'ın politikalarını protesto ettiklerini belirtiyor.



Sosyal medya üzerinden örgütlenen boykotçular, Suudi Arabistan'ın 'Yemen savaşındaki rolü, insan hakları ihlalleri ve kadınlara yönelik eşit olmayan tutumuna' karşı tepkilerini dile getirdiklerini ifade ediyor.

S.ARABİSTAN: BIRAKIN SİYASETİ İBADETE ODAKLANIN

Riyad yönetimi, Müslümanları siyasete değil ibadete odaklanmaya çağırdı.

Boykot çağrılarını değerlendiren Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili, söz konusu girişimi 'akılsızca' olarak tanımladı.

Boykot çağrısının, Müslüman ülkelerin her yıl daha fazla kota istediği gerçeğinin olduğu bir ortamda yapılmasının tezat oluşturduğunu dile getirdi.

"SİYASETE ALET ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"O insanlar haccı siyasete alet etmeye çalışıyorlar." diyen yetkili, "Hac ayrı bir olay. Manevi bir yolculuk, bu konuşulanlarla hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulundu.