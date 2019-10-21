Avustralya'da gazeteler ilk sayfalarını kararttı

Avustralya’da hükümetin ulusal güvenliği gerekçe göstererek basın özgürlüğü konusunda kısıtlamalara gitmesi, ülkedeki en büyük rakip gazeteleri bir araya getirdi.

Rakip gazetelerin birleşmesi sonucu ortak bir karar alan Avustralya basını, bugün ilk sayfalarını sansürleyerek hükümeti protesto etti.

EYLEME HER YERDEN DESTEK

Gazetelerin gerçekleştirmiş olduğu eyleme, çok sayıda destek geldi.

Bunlar arasında televizyon kanalı, radyo istasyonu ve internet siteleri de yer alıyor.

'ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİ DE TEHDİT EDİYOR'

Gelen kısıtlamalar sonucunda, halkın bilme hakkının da ellerinden alındığını vurgulayan medya, aynı zamanda hayata geçirilen güvenlik yasalarının araştırmacı gazeteciliğini de tehdit ettiğini savundu.









YENİ ADIMLAR ATILMASI YÖNÜNDE ÇAĞRI YAPILDI

İlk sayfalarını sansürlemeyle yetinmeyen gazeteciler, basın kuruluşlarında yapılacak aramalar için gereken izne karşı yeni bir formül getirilmesi ve gazetecilere konuşan kaynakların korunmasına yönelik adımlar atılması yönünde çağrıda bulundu.

"BENDEN NE SAKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ülkenin en büyük medya kuruluşlarından News Corp Australia şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Miller da Twitter hesabından, gazetelerin sansürlenmiş ilk sayfalarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı.

“Hükümet, gazetecilerin neyi bildirebileceğine dair ne zaman yeni bir kısıtlama getirse Avustralyalılar kendilerine şunu sormalı: Benden ne saklamaya çalışıyorlar?”