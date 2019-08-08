taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4888
Euro
6.1694
Altın
1498.53
Borsa
98056.47
Gram Altın
265.499

Avustralya'da hükümeti eleştiren memur işinden oldu

Avustralya Yüksek Mahkemesi, bir memurun Twitter'da hükümeti eleştirdiği için işine son verilmesi kararını haklı buldu.

AA | 08.08.2019 - 03:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Michaela Banerji, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Göç ve Sınır Koruma Dairesi'nde kamu bilgilendirme memuru olarak çalışıyordu. Banerji, Twitter'da "LaLegale" mahlasıyla yazdığı mesajlarında sık sık hükümetin göç politikaları ve sığınmacıların denizaşırı gözetim kamplarında tutulması uygulamasını eleştiriyordu.

Avustralya'da hükümeti eleştiren memur işinden oldu

İŞİNE SON VERİLDİ, MAHKEME BAŞVURDU

Daire yönetimi, mesajları kişisel cihazlarından ve iş dışındaki saatlerde Banerji'nin attığını tespit etti.

Bunun üzerine, bürokratların siyasi görüş açıklamasını yasaklayan Avustralya Kamu Hizmetleri Davranış Tüzüğü'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle 2013'te Banerji'nin işine son verildi. Banerji, tazminat talep etti ve kararı iş mahkemesine taşıdı.

Mahkeme Banerji'nin siyasi iletişim özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Bunun üzerine hükümet Avustralya Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Avustralya'da hükümeti eleştiren memur işinden oldu

"BÜROKRATLAR APOLİTİK OLMAK ZORUNDA"

Yüksek Mahkeme, ifade özgürlüğünün elinden alındığını söyleyen Banerji'yi haksız buldu. Mahkeme, işten çıkarılma kararının Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.

Kararda, "kamu çalışanlarının kurumlarıyla çıkar çatışmasına girmekten kaçınmak için sorumlu davranması gerektiği" belirtildi ve söz konusu kuralların bürokratların "apolitik" olmasını emrettiği savunuldu.

Yüksek Mahkeme, Banerji'nin Twitter profilinde kamu çalışanı olduğunu gizlediğini bu yüzden haksız yere kovulduğu argümanını reddetti.

Avustralya'da hükümeti eleştiren memur işinden oldu

"BEN DEĞİL, HEPİMİZ KAYBETTİK"

Banerji kararın açıklanmasından sonra ağlayarak "Sadece ben değil, hepimiz kaybettik. Çok, çok, çok üzgünüm" dedi.

Karar kamu sektöründe çalışanların sosyal medya paylaşımları konusunda emsal oluşturacak.

Kamu Çalışanları Sendikası Sözcüsü Nadine Flood, bu kararla memurların "çalıştıkları yer nedeniyle baskıcı bir sansürle karşı karşıya kaldıklarını" belirterek tüm kamu çalışanların diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip olması gerektiğini söyledi.

Banerji'nin avukatı Allan Anforth da Avustralya Devlet Televizyonu'na kararın olası sonuçlarıyla ilgili olarak "Herhangi bir çalışan-işveren ilişkisinde, çalışan siyasetle bağlantılı sosyal bir meselede işverenin tavrını eleştirirse işten atılabilir" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı: 1 ölü 36 yaralı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı: 1 ölü 36 yaralı

23
ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

37
Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

13
Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

6
Amcasının oğlunu, kurduğu pusuda öldürdü

Amcasının oğlunu, kurduğu pusuda öldürdü

3
ABD: DEAŞ Suriye ve Irak'ta yeniden canlanıyor

ABD: DEAŞ Suriye ve Irak'ta yeniden canlanıyor

9
Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir