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Avustralya'da köpek balığı genç sörfçüye saldırdı

Avustralya'da bulunan bir sahilde sörf yapan 30 yaşındaki erkek sörfçü, köpek balığı saldırısında bacağından ağır şekilde yaralandı. Yaralı adamın vücudunda 5 derin yırtık oluştu.

AA | 09.12.2018 - 10:06..
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Avustralya yayın kurumunun haberine göre, pazar sabahı erken saatlerde NWS’nin kuzeyindeki Nambucca Heads kasabası sahilinde 3 arkadaşıyla sörf yapan 30 yaşlarındaki adam, henüz türü belirlenemeyen köpek balığının saldırasına uğradı.

KOLUNU KALDIRARAK YARDIM İSTEDİ

Saldırıda bacağından ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan adamın kolunu kaldırarak arkadaşlarından yardım istediği bildirildi. Yardıma gelen arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra ilk müdahalesi Nambucca Heads Sörf Cankurtaran Kulübü’nde yapılan mağdur adamın daha sonra ambulans helikopterle Newcastle'daki John Hunter Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

KAN NAKLİ YAPILDI

Hastanede ameliyata alınan adamın bacağında beş derin yırtık bulunduğunu belirten NSW Ambulans Şefi Brian Parsell, çok miktarda kan kaybeden şahsa ilk yardım esnasında kan nakli yaptıklarını söyledi.

YAZ AYLARININ BAŞLAMASIYLA SALDIRILAR ARTTI

Son 3 ayda Queensland, NSW, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde yaşanan köpek balığı saldırılarında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Hava sıcaklarının yükselmesine ve denizleri kullanan kişi sayısındaki artışa paralel çoğalan köpek balığı saldırılarına karşı sahilleri havadan ve denizden gözlemleyen güvenlik birimleri, zaman zaman plajları kapatıyor. Saldırı potansiyelinin yüksek olduğu plajların çevresine yerleştirilen ağlar ve köpek balıklarının profesyonel avcılar tarafından öldürülmesi, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

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