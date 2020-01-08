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Avustralya'da kül olan alanın 6 aylık görüntüsü

Dinmeyen yangınlarda yanıp kül olan alanlara ait uydu görüntüleri, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

AA & Ensonhaber | 08.01.2020 - 16:37..
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Avustralya’da eylül ayından bu yana devam eden orman yangınlarında bilanço, her geçen gün yükseliyor.

10 MİLYON HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan, yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlarda 10 milyon hektara yakın alan kül oldu.

Avustralya'da kül olan alanın 6 aylık görüntüsü

Yangınlarda 25 kişiyi aşkın kişi hayatını kaybederken, yarım milyondan fazla hayvan da feci şekilde can verdi.

UYDU KAMERALARI DUMAN KATMANINI AŞAMIYOR

NASA tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, yaşanan vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

NASA tarafından yayınlanan, Landsat 8 uydusuna ait görüntülerde, yangınlar başlamadan önceki temmuz ayında çekilen görüntülerde ormanlık, yemyeşil alanların kıtayı kapladığı görülüyor. 1 Ocak 2020 tarihine ait fotoğraflarda, aynı bölgenin geldi hal ise oldukça içler acısı.

Avustralya'nın güneydoğusuna ait görüntülerde bölgeyi kaplayan kalın duman katmanının yoğunluğu, yangının büyüklüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Avustralya'da kül olan alanın 6 aylık görüntüsü24 Temmuz 2019

Avustralya'da kül olan alanın 6 aylık görüntüsü1 Ocak 2020

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