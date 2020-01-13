Avustralya'da küllerin arasından çiçekler çıkıyor

Avustralya'nın tarihinin en kötü yangınlarından biriyle mücadelesi devam ediyor.

Eylül ayından bu yana en az yarım bir milyara yakın hayvan can verirken, milyonlarca hektarlık alanda bitki örtüsü yok oldu.

Ancak, kül olan bazı yerlerde bitkilerin yeniden çıkmaya, yaşamın geri dönmeye başladığı görülüyor.

KÜLLERİN ARASINDAN ÇIKAN ÇİÇEKLER

Avustralyalı fotoğrafçı Murray Lowe, yangınların en etkili olduğu eyalet olan New South Wales'deki Kulnura kenti yakınlarındaki tahribatı görüntülemek için kamerasını aldığında küllerin arasından bitkilerin tekrar çıktığına tanık oldu.

"TAM BİR YIKIM"

Lowe, kül olan alanda yürürken gördüğü manzarayı "tam bir yıkım" olarak tanımladı ancak bitkilerin yeniden çıkmaya başlamasının kendisine umut verdiğini söyledi. Lowe, "Bu, aradığımız, görmek istediğimiz yenilenmenin işareti. Avustralya'nın ünlü ormanlarının yeniden doğuşuna tanık oluyoruz." dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ PAYLAŞTI

Sosyal medyaya koyulan bu fotoğraflar, çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, University of Sheffield'dan yangın ekolojisi uzmanı Dr. Kimberley Simpson, kül olan alanlarda bitkilerin yeniden çıkmasının normal olduğunu dile getirdi. Simpson'a göre, bu bitki türleri on milyonlarca yıl boyunca sık sık yangınlara maruz kaldı ve bunun sonucunda da yandıktan sonra hızlı bir şekilde yeniden hayata dönmelerini sağlayacak şekilde evrim geçirdi.

NORMAL ŞARTLARDA BÖYLE BİR EVRİM YAŞANMIYOR

Ancak Simpson, normal şartlar altında yangınların pek görülmediği yağmur ormanları gibi alanlarda böyle bir evrimin yaşanmadığını ve bu nedenle de buradaki bitkilerin hayata dönmesinin bu kadar hızlı olmasının beklenmediğini belirtti.