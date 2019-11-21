Avustralya'da Müslüman kadına saldırı

Avustralya'nın Sydney şehrinde, bir kafede oturan 3 kadın, birbirleriyle sohbet halindeyken yanlarına tanımadıkları bir adam yaklaştı.

Masalarına gelen şahıs kadınlara birşeyler anlattıktan sonra, kadınlardan birine yumruklarla saldırmaya başladı.

Avustralya'da hamile kadına yumruklu saldırı VİDEO

ARKADAŞLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTIŞLAR

Neye uğradığını şaşıran kadınlar, arkadaşlarını kurtarmak için çaba harcasalar da, arkadaşları saldırganın tekme ve yumruklarından kurtulamadı.

Kafedeki mişterilerin ve çalışanların araya girmesiyle talihsiz kadın kurtarıldı.

KADININ VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Saldırıya uğrayan kadının hamile olduğu ve hamileliğinin son aşamalarında olduğu öğrenildi. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan kadının ve bebeğinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olaydan hemen sonra saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın tutuklandığı belirtildi.