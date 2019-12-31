Avustralya'da orman yangınları durdurulamıyor

Yeni Güney Galler bölgesinde yangının etkisi azalmasına rağmen 1 gönüllü itfaiyeci yaşamını yitirdi, 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Ötey yandan Yeni Güney Galler bölgesinde etkili olan yangınlar azalmaya başlamasına rağmen özellikle Victoria bölgesindeki yangınlar şiddetlendi. İtfaiye, bölgede bulunan 40 bin kişiyi kapsayan tahliye uyarısı yaptı ancak çoğu kişi uyarıyı dikkate almadı.

Yangınlar nedeniyle ana yolların da kapanmasıyla çoğu turist olduğu belirtilen 30 bin kişi bulundukları yerlerde mahsur kaldığı belirtildi.

Avustralya’da Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda hayatın kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, 950 ev yandı.

Yangınlar Güney Avustralya ve Tasmanya eyaletini tehdit ederken Victoria eyaletinde 11 yangın uyarısı yapıldı.