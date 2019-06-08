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Avustralya'da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Melbourne Limanı'nda hoparlörlere gizlenmiş, piyasa değeri 840 milyon dolar olan 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi.

AA | 08.06.2019 - 07:26..
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Polis yetkilileri, Avustralya'da "buz" adıyla bilinen metamfetaminin Tayland'dan gönderildiğini söyledi.

Olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığı açıklandı.

HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Avustralya sınır polisi, ülkedeki en yaygın uyuşturucu olduğu belirtilen "buz"un yanı sıra, yine hoparlörlerin içinde, vakumlanmış paketlerde 37 kilo da eroin bulunduğunu duyurdu.

Gemiye Bangkok'tan yüklendiği tespit edilen uyuşturucunun Victoria eyaletinde geçen yıl ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının yüzde 13'ü kadar olduğu belirtiliyor.

Avustralya'da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi

YILDA 2 TON UYUŞTURUCU HAP TÜKETİLİYOR

Ülkenin en büyük ikinci eyaletinde yılda toplam 2 tondan fazla metamfetamin tüketildiği tahmin ediliyor.

Avustralya, bu uyuşturucu türünün dünyada en pahalı olduğu ülkelerden biri.

Yetkililer, bu durumun ülkeyi uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir pazar haline getirdiğine dikkat çekiyor.

Şubat'ayında da ABD'nin California eyaletinde Avustralya'ya gitmek üzere olan bir gemide 1,73 ton kristal metamfetamin ele geçirilmişti.

Olayla bağlantılı olarak Victoria ve New South Wales eyaletlerinde 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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