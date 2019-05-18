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Avustralya'da seçimlerin galibi iktidar koalisyonu

Avustralya'daki genel seçimleri, iktidardaki Başbakan Scott Morrison liderliğindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyonu kazandı.

AA | 18.05.2019 - 23:00..
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Avustralya Seçim Komisyonu'nun yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti yüzde 41,6 oy aldı.

Avustralya'da seçimlerin galibi iktidar koalisyonu

Liberal-Ulusal Parti, 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 74 milletvekili kazandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, yüzde 33,4 oy oranı ile 66 milletvekilini meclise taşıdı.

Seçimde, Yeşiller Partisi yüzde 10,3 oy ile 1 milletvekilliği, bağımsızlar ise 5 milletvekilliği kazandı.

Avustralya'da seçimlerin galibi iktidar koalisyonu

"HER ZAMAN MUCİZELERE İNANDIM"

Son yıllarda yapılan tüm anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin en az 2 puan gerisinde görünen partisini iktidarda tutmayı başaran Başbakan Scott Morrison, seçim zaferini ilan ettiği Sydney'de yaptığı konuşmada, "Ben her zaman mucizelere inandım." ifadesini kullandı.

Avustralya'da seçimlerin galibi iktidar koalisyonu

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Bill Shorten, seçimlerdeki başarısızlığın ardından Melbourne'de partililere yaptığı konuşmada liderliği bıraktığını açıkladı.

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