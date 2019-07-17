taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.688
Euro
6.386
Altın
1425.79
Borsa
99806.17
Gram Altın
260.88

Avustralya'da şişede saklanmış 50 yıllık mesaj bulundu

Güney Avustralya'da bir balıkçı tarafından, 50 yıllık şişe mesajı bulundu.

AA | 17.07.2019 - 23:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Paul Elliot adlı balıkçı, Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) yaptığı açıklamada, Güney Avustralya eyaletindeki Eyre Yarımadası'nın batısında oğluyla balık tutarken içinde mesaj yazılı bir şişe bulduğunu belirtti.

50 YILLIK MESAJ

Elliot, 17 Kasım 1969 tarihli mesajı yazan kişinin, kendisini Paul Gilmore adlı 13 yaşında İngiliz bir çocuk olarak tanıttığını kaydetti.

Gilmore'un mesajında "Avustralya'nın güneyinden batısına doğru bir gemide yolculuk yapıyorum. Lütfen cevap verin." ifadelerinin yer aldığını aktaran Elliot, bu kişiyi bulmak ve tanışmak istediğini dile getirdi.

Avustralya'da şişede saklanmış 50 yıllık mesaj bulundu

EN ESKİ MESAJ 132 YILLIK

Dünyada en eski şişe mesajı, Batı Avustralya'da bir kumsalda bulunmuştu.

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth’in 180 kilometre kuzeyinde yer alan Wedge Adası kumsalında bulunan mesajın, 132 yıl önce bir Alman gemisi tarafından suya bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

702
Doğu Perinçek'e göre FETÖ'nün siyasi ayağı

Doğu Perinçek'e göre FETÖ'nün siyasi ayağı

549
Erbil'de restoranda terör saldırısı

Erbil'de restoranda terör saldırısı

234
Abdüllatif Şener'den Davutoğlu ile Babacan'a öneriler

Abdüllatif Şener'den Davutoğlu ile Babacan'a öneriler

229
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

48
Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

83
70 milyonluk ikramiyenin bir kısmı sayıldı

70 milyonluk ikramiyenin bir kısmı sayıldı

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir