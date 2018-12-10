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Avustralya’da trafik kazası: 3 ölü, 11 yaralı

Batı Avustralya eyaletinde turistleri taşıyan minibüsün karıştığı kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

AA | 10.12.2018 - 06:49..
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Avustralya Yayın Kurumu’nda yer alan habere göre, dün gece Batı Avustralya’nın Lancelin kasabası yakınlarındaki Hint Okyanusu Otoyolu’nda seyreden pikap türü 4x4 araç, karavan çeken bir araca çarptıktan sonra karşı yöne geçerek turist minibüsü ile çarpıştı.

İSİMLER AÇIKLANMADI

Kazada isimleri açıklanmayan 1 kişinin olay yerinde 2 kişinin de kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybettiği açıklandı.

Yedi ambulans ve iki ambulans helikopterle kaza yerine ulaşan acil servis ekiplerinin 11 yaralıyı Batı Avustralya’nın başkenti Perth’deki hastanelere naklettiği bildirildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

TURİSTLERİN YERLİ YABANCI OLDUĞU BİLİNMİYOR

Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan turistlerin yerli veya yabancı uyruklu olup olmadığı konusunda bilgi vermeyen polis, kazazedelerin alileriyle bağlantı kurmaya çalıştıklarını açıkladı.

2010 yılında açılan Hint Okyanusu Otoyolu’nda geçtiğimiz yıl yaşanan ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrasında saatte 110 kilometre olan hız limiti saatte 100 kilometreye indirilmişti.

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