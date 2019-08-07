Avustralya'da uçak düştü: 1 ölü

Avustralya’nın başkenti Canberra'da bir uçak düştü.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE DÜŞTÜ

Yerel medya Canberra Times’da yer alan habere göre başkentin 90 kilometre doğusundaki Braidwood bölgesinde gerçekleşen kazada içinde sadece erkek pilotun bulunduğu XL-2 Liberty tipi tek motorlu uçak henüz bilinmeyen bir nedenle çakıldı.

PİLOT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir araziye iniş yapmaya çalışan uçağın pilotu olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA), uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın, uçak bakımı, operasyonlar ve teknik arızalar konularında deneyime sahip 3 uzman tarafından yürütüleceğini kaydetti.