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Avustralya'da veganlar et sevmeyen başbakan istiyor

Veganlar ve hayvanseverler, protesto için sokaklara döküldü.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 17:12..
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Avustralya'da, et endüstrisini protesto etmek isteyen hayvansever ve vegan eylemciler, ülke çapında sokaklara döküldü. Melbourne'de 100'den fazla protestocu en işlek caddelerden birini trafiğe kapatırken, bazıları da kendilerini bir kesimevinin önüne zincirledi. Victoria, New South Wales ve Queensland'da da yüzlerce protestocu, hayvanlara yönelik muameleyi gözler önüne sermek için eylem yaptı.

Avustralya'da veganlar et sevmeyen başbakan istiyor

Avustralya Et Endüstrisi Konseyi de ülke çapındaki pek çok kasabın, eylemciler tarafından hedef alındığını duyurdu.

40'TAN FAZLA GÖZALTI VAR

Avustralya polisi trafiği açmak için eylemcileri bulundukları yerlerden zorla kaldırırken, Melbourne'de 38 kişi gözaltına alındı. Sydney'in güneyindeki Goulburn'de, bir kesimevine kendisini zincirleyen dokuz kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Avustralya'da veganlar et sevmeyen başbakan istiyor

ABD'DEN SONRA İKİNCİ: KİŞİ BAŞINA 94.8 KİLO

Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre Avustralya, ABD'nin ardından kişi başına en fazla et tüketiminin kaydedildiği ikinci ülke. 2013 verilerine göre, bir yılda kişi başına et tüketimi 94.8 kilo oldu. ABD'de ise bu oran 97.1 kilo.

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