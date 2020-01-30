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Avustralya'da Wollemi çamları yangından korundu

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarda itfaiyeciler, 'dinozor ağaçları' olarak da bilinen dünyanın en yaşlı ağaçlarından Wollemi çamlarının bulunduğu alanı korumayı başardı.

REUTERS | 30.01.2020 - 01:07..
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Milli Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Direktörü David Crust, itfaiyecilerin, Sydney kentinin Mavi Dağlar bölgesi civarında, geçmişi tarih öncesine dayanan ve sayıları 200'ün altında olan Wollemi çamlarının bulunduğu vadiyi havadan müdahaleyle korumayı başardığını belirtti.

Avustralya'da Wollemi çamları yangından korundu

HELİKOPTERLE UZMAN İTFAİYECİLER TAŞINDI

Crust, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, bölgede iki aydan uzun süredir kontrol altına alınamayan alevlerin, Wollemi çamlarının bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine helikopterlerle vadiye taşınan uzman itfaiyecilerin, bölgede sulama sistemi oluşturduğunu söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının da yardımıyla bölgeye yangın geciktiricilerle müdahale edildiğini bildiren Crust, "Bu, (Wollemi çamlarının bulunduğu) alana yaklaşırken alevlerin şiddetini azaltmaya yardımcı oldu." dedi.

Avustralya'da Wollemi çamları yangından korundu

DÜNYA ÖRNEĞİ TEK AĞAÇLAR

Wollemi çamlarının özellikle önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Crust, "Gerçek şu ki, burası bu ağaçların var olduğu tek yer ve bu kadar az sayıda olmaları gerçekten önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Güney Galler eyaleti Çevre Bakanı Matt Kean, bazı bitkiler zarar görse de "operasyonla" söz konusu alanın korunduğunu ifade etti.

Kean, "Wollemi Milli Parkı, bu ağaçların bulunduğu dünyadaki tek yer ve sayıları 200'ün altında. Onları korumak için her şeyi yapmak zorunda olduğunuzu biliyoruz." ifadelerini  kullandı.

Avustralya'da Wollemi çamları yangından korundu

ORMANIN YERİ GİZLİ TUTULUYOR

Korunmasına yardımcı olmak için bu ağaçların tam yerinin gizli tutulmaya devam edileceği kaydedildi.

Fosili bulunan Wollemi çamının, 1994'e kadar artık dünya üzerinde yetişmediği düşünülüyordu.

Avustralya'da Wollemi çamları yangından korundu

Avustralya'da Wollemi çamları yangından korundu

Avustralya'da Wollemi çamları yangından korundu

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