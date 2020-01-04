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Avustralya'da yangınlara askerler de müdahale edecek

Başbakan Scott Morrison, aylardır devam eden yangınların kontrol altına alma çabalarına yardımcı olması için yaklaşık 3 bin askerin göreve çağrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 22:58..
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison Morrison, rüzgarın da etkisiyle birçok noktada yeni yangınların çıktığını ve mevcut yangınların da ilerleme hızının arttığını söyledi.

Morrison düzenlediği basın toplantısında, "Cumartesi günü itibarıyla yaşadığımız yangın felaketi yeni bir boyuta geçti" dedi.

Avustralya'da yangınlara askerler de müdahale edecek

"ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK"

Savunma Bakanı Linda Reynolds, ülke tarihinde ilk kez askerin ülke içi bir mesele için göreve çağrıldığını söyledi.

1300 ev, 2 milyon dönüm alan tahrip oldu

Avustralya'da orman ve çalılık alandaki yangınlar Eylül ayında başladı. Şu ana kadar 1300 ev ve 2 milyon dönümden büyük bir alan tahrip oldu.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınlar nedeniyle en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca onlarca kişi de kayıp. Yangınlar nedeniyle binlerce hayvanın da telef olduğu belirtiliyor.

Avustralya'da yangınlara askerler de müdahale edecek

DONANMA TAHLİYE GÖREVİ ALDI

Avustralya Donanması, tahliye çalışmalarında görev alıyor. Son olarak, Mallacoota kentinde mahsur kalan aralarında turistlerin de olduğu yaklaşık 1000 kişi, savaş gemileriyle tahliye edildi.

Hükümet, kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin daha tahliye edileceğini açıkladı. Ülkenin bazı eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Avustralya'da yangınlara askerler de müdahale edecek

Meteoroloji uzmanları, Avustralya'da yangınların kontrol altına alınamamasında etkili olan aşırı sıcak ve kurak havanın Hint Okyanusu'nda görülen çift kutuplu iklim olayından kaynaklandığını söylüyor.

Başbakan Morrison ise iklim değişikliğinin yangınların büyümesine yol açtığı yönündeki görüşleri reddediyor.

Morrison, gerek iklim değişikliğinin rolünü küçümsemesi gerekse de yangınların şiddetlendiği dönemde tatiline devam etmesinden dolayı ülkesinde eleştirilere maruz kalıyor.

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