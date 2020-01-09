Avustralya'da yavru kangurular koruma altına alındı

Avustralya'da 3 ay önce başlayan ve yoğun çabalara rağmen kontrol altına alınamayan yangınlar devam ediyor.

Binlerce hektar ormanın yanında, çok sayıda yerleşim yerinin yandığı yangınlarda hayvanlar da olumsuz etkilendi.

Avustralya’da yangından kurtarılan yavru kangurular VİDEO

SEFERBER OLDULAR

Yangın nedeniyle ölen hayvanların sayısının yarım milyonu bulduğu dile getirilen ülkede insanlar, hayvanlar için seferber oldu.

YAVRULAR KORUMA ALTINA ALINIYOR

Özellikle kıtaya has türler olan kanguru ve koalaları yangından korumak için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangından kurtarılamayan hayvanların yavruları koruma altına alındı.