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Avustralya'daki dünyanın en büyük tren robotu ile tanışın

Avustralya, dünyanın en büyük robotu olan bir trene ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 10:59..
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Dünyanın en büyük robotunun Avustralya'da bir tren olduğunu söylense, inanmayacak birçok insan var. Demir madenciliği şirketi Rio Tinto, tamamen otomatik demir yolu ağını faaliyete geçirdi.

KENDİ KENDİNE GİDİYOR

Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde kurulan demir yolu ağı, yaklaşık 800 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Trenler, kargoların yüklenmesi ve boşaltılması dahil olmak üzere, 40 saat süren bir yolculuk yapıyor. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, bu sistemin dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

tren

DÜNYADA İLK

Dünyanın kendi kendini sürebilen ilk büyük ağır yük demir yolu ağı olan bu yol, 940 milyon dolarlık bir projenin ulaşabileceği en zirve noktada yer alıyor. Tamamen kendi kendini kontrol edebilen bir yazılımla donatılan trenler, limanlar arası yükleri taşımak için kullanılıyor.

TREN

Kendi kendine sürüş teknolojisi, ileride birçok alanda karşımıza çıkacak. Kendi kendini süren arabalar, şu anda en çok bilinen teknolojilerden bir tanesi. Bu teknolojinin ileride daha çok gelişmesiyle, sürücüsüz tekneler ve sürücüsüz uçaklar gibi çeşitli araçlar da karşımıza çıkabilir.



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