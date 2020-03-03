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Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol edilemeyen yangınlar, tam 240 gün sonra söndü. Yangında, bir milyardan fazla canlı yok oldu.

REUTERS | 03.03.2020 - 16:56..
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti, aylardır devam eden yangınla boğuşuyordu.

Eyaletin itfaiye birimi, yangınların tam 240 gün sonra sona erdiğini duyurdu.

Ülkeyi etkisi altına alan yangında 28 insan ölmüş, 3 binden fazla ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Felakette bir milyardan fazla canlının yok olduğu belirtilmişti.

Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

240 GÜN SÜRDÜ

Yeni Güney Galler İtfaiyesi, Twitter'dan, "Temmuz 2019'dan beri ilk defa eyalette yangın ya da çalı yangını bulunmuyor. Bu, eyaletimizdeki 240 günlük yangınların sona erdiği anlamına geliyor." paylaşımını yaptı.

Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

TARİHİN EN BÜYÜK DOĞAL FELAKETİ

Ülkenin doğusunda bulunan eyaletteki yangının, ülke tarihinde bilinen en büyük doğal felaketlerden biri olduğu söyleniyor.

Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

HAVA KİRLİLİĞİ 11 KAT FAZLALAŞMIŞTI

Yangının ormanları yok etmesi nedeniyle bölgede, geniş taşkınlar ve seller meydana gelmişti. Ocak ayındaki yağmur, yangınların çoğunu söndürse de tamamen bitirememişti. Aralık ayında Avustralya'nın en büyük kentlerinden Sydney'de hava kirliliği, tehlikeli seviyenin 11 kat üstüne çıkmıştı.

Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

Avustralya'daki yangınlar 240 gün sonra söndü

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