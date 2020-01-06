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Avustralya’daki yangınlar için ilginç kampanya

20 yaşındaki ABD’li manken Kaylen Ward, Avustralya’da aylardır söndürülemeyen orman yangınları bağış yapanlara çıplak fotoğrafını gönderdi.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 16:43..
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Avustralya'da uzun süredir söndürülemeyen yangın devam ederken, 6 milyon hektardan fazla bir alan yok oldu, yarım milyar hayvan hayatını kaybetti.

Ülkedeki felaket için yardımlar başlatılırken, 20 yaşındaki ABD’li manken Kaylen Ward'un aklına çok ilgniç bir fikir geldi. Kaylen, en az 10 dolar bağış yapan herkese çıplak fotoğraflarını göndereceğini söyledi.

Avustralya’daki yangınlar için ilginç kampanya

DM YOLUYLA "NUDE"

Bunu Twitter hesabından duyuran manken, "Bu listedeki Avustralya'daki yangın için kurulan bağış kurumlarından bir tanesine en az 10 dolar gönderen herkese çıplak fotoğrafımı yolluyorum. Bağışladığınız her 10 dolar, benim size DM yoluyla göndereceğim bir çıplak fotoğrafım. Yaptığınız bağışın fotoğrafını bana göndermek zorundasınız. Lütfen retweet yapın." şeklinde yazdı.

Avustralya’daki yangınlar için ilginç kampanya

700 BİN DOLAR TOPLADI

Kaylen'in bu teklifi kısa bir sürede oldukça yayıldı ve önce 300 bine, daha sonra da 500 bine ulaştı. Son olarak ulaşılan rakam 700 bin dolar oldu.

"BU KADAR BÜBÜYECEĞİ AKLIMA GELMEMİŞTİ

Kaylen toplanan bağışlardan sonra haftaya Avustralya'ya gideceğini duyurdu.  Artık aldığı mesajlara tek başına yetişemediğini belirten Kaylen, 4 kişilik bir ekip kurduğunu söyledi. ABD'li manken, "İlk başta 1000 dolar bile toplarsak bir iyilik yapmış oluruz diye düşünüyordum. Bu kadar büyüyeceği aklıma bile gelmemişti." dedi.

Avustralya’daki yangınlar için ilginç kampanya

Avustralya’daki yangınlar için ilginç kampanya

Avustralya’daki yangınlar için ilginç kampanya

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