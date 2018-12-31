taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2939
Euro
6.0697
Altın
1282.32
Borsa
91270.48
Gram Altın
218.153

Avustralya'dan yeni yıla merhaba

Avustralya 2019'a girdi. Ülkede yeni yıl, görkemli havai fişek gösterileriyle karşıladı.

İHA | 31.12.2018 - 23:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın yeni yıla ilk giren kıtası olan Avustralya, 2019 yılına tonlarca havai fişeğin kullanıldığı görkemli gösterilerle girdi.

KUTLAMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne başta olma üzere tüm eyalet başkentlerinde yeni yılı karşılama törenleri düzenlendi.
Gösterilerin yanı sıra atılan onlarca ton havai fişek renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Avustralya’dan 2019’a görkemli karşılama VİDEO

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’daki yeni yıl kutlamalarını milyonlarca kişi takip etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

263
Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

350
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

138
İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan trafik cezası açıklaması

285
Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

Emina Jahovic ile Sadettin Saran ayrıldı

132
İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

İstanbul Müftüsü: Din görevlileri üniversite mezunu olmalı

471
ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri uzatıldı

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir