Avustralya'dan yeni yıla merhaba

Dünyanın yeni yıla ilk giren kıtası olan Avustralya, 2019 yılına tonlarca havai fişeğin kullanıldığı görkemli gösterilerle girdi.

KUTLAMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne başta olma üzere tüm eyalet başkentlerinde yeni yılı karşılama törenleri düzenlendi.

Gösterilerin yanı sıra atılan onlarca ton havai fişek renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Avustralya’dan 2019’a görkemli karşılama VİDEO

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’daki yeni yıl kutlamalarını milyonlarca kişi takip etti.