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Avustralyalı paraşütçü Antalya'da hortuma kapıldı

Yamaç paraşütü yapan adamın toz hortumuna yakalandığı anlar eşi tarafından kayda alınırken, videoya yansıyan saniyelerde panik yaşandı.

DHA | 07.01.2019 - 17:22..
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Yamaç paraşütçüsünün yerde bekleyen karısı tarafından çekilen görüntülerde, paraşütçünün uçtuğu sırada toz hortumuna yakalanıp, havada takla atarak savrulduğu görülüyor.

Avustralyalı paraşütçü Antalya'da hortuma kapıldı VİDEO

Avustralyalı paraşütçü Antalya'da hortuma kapıldı

EŞİ PANİĞE KAPILDI

Bu görüntüler karşısında paniğe kapılan karısının çığlıkları ve kocasına, “Dikkatli ol.” diye seslenişi de duyuluyor.

Hortumun savurduğu paraşütçü, bir süre sonra tekrar paraşütün kontrolünü kazanıp, uçmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Avustralyalı paraşütçü Antalya'da hortuma kapıldı

YÖN DEĞİŞTİREN HORTUM KORKUTTU

Bu sırada hortumun, yerde bekleyen paraşütçünün karısına ve arkadaşlarına doğru yön değiştirip, bir anlığına yerde panik yaratsa da daha sonra tekrar yön değiştirip, uzaklaştığı görülüyor.

Avustralyalı paraşütçü Antalya'da hortuma kapıldı

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