Yamaç paraşütçüsünün yerde bekleyen karısı tarafından çekilen görüntülerde, paraşütçünün uçtuğu sırada toz hortumuna yakalanıp, havada takla atarak savrulduğu görülüyor.

Avustralyalı paraşütçü Antalya'da hortuma kapıldı VİDEO

EŞİ PANİĞE KAPILDI

Bu görüntüler karşısında paniğe kapılan karısının çığlıkları ve kocasına, “Dikkatli ol.” diye seslenişi de duyuluyor.

Hortumun savurduğu paraşütçü, bir süre sonra tekrar paraşütün kontrolünü kazanıp, uçmaya kaldığı yerden devam ediyor.

YÖN DEĞİŞTİREN HORTUM KORKUTTU

Bu sırada hortumun, yerde bekleyen paraşütçünün karısına ve arkadaşlarına doğru yön değiştirip, bir anlığına yerde panik yaratsa da daha sonra tekrar yön değiştirip, uzaklaştığı görülüyor.