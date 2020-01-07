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Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek

Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, ülkeyi daha büyük felaketler beklediğinin uyarısını yaparak 'En kötüsü henüz gelmedi' dedi.

İHA | 07.01.2020 - 07:35..
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Monash Üniversitesi Dünya, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Akademisi Profesörü Neville Nicholls, ülkede aylardır devam eden yangınların daha ciddi afetlerin önünü açacağını belirterek, “En kötüsü henüz gelmedi” dedi.

Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek

"ÜLKEYİ SELDEN KORUYACAK ORMANLARI KAYBETTİK"

Herkesin yağmur beklentisi içinde olmasının yanlış olduğunu söyleyen Nicholls, ülkenin büyük kısmının yangınlar nedeniyle yok olduğunu, şiddetli yağış sonucunda ülkeyi selden koruyacak çok az şey kaldığını belirtti.

Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek

"KURAKLIK, SELLERİ TETİKLEYECEK"

Profesör, hortum felaketlerinin de yaklaşmakta olduğunu ifade ederek, “Ormanları ve otlakları yok eden orman yangınları ile sel riski, çıplak toprak ve kuraklığın neden olduğu bitki örtüsü eksikliği nedeniyle daha da artmakta. Güneyde yaşanan kuraklık, yağmurları da ağır ve yaygın hale getirecektir. Bu da sel riskinin artmasına neden olacaktır. Bu yüzden yağmurlar yangınları bastırsa bile yine de aşırı hava olayları ve acil servislere yüksek talep olacak” uyarısı yaptı.

Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek

YANGINLAR DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Nicholls, yazın Avustralya için henüz yeni başladığını ve genellikle şubat ayının başlarında asıl sıcakların geldiğini hatırlatarak, bu dönemde yangınların daha da kötüleşebileceği uyarısını yaparak, “Güney Avustralya’daki aşırı sıcak ısı dalgaları için en riskli zamandan bir ay uzaktayız” ifadelerini kullandı.

Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek

Oldukça karamsar açıklamalar yapan Nicholls, “Küresel ısınma yangın mevsimini uzatıyor. Sıcak hava dalgalarını daha yoğun, daha sık ve daha uzun hale getiriyor. Aynı zamanda şiddetli yağmur olasılığını arttırıyor. Kuraklıkları daha da kötüleştiriyor. Değişen tehditlere uyum sağlamaya devam etmeli ve bunları tahmin etme yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Toplum, can ve malları tehdit eden birçok hava ve iklim tehditlerinin farkında olmalıdır” dedi.

Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada krizin aylarca sürebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Avustralyalı profesör: Ülkemiz daha kötüsünü de görecek

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