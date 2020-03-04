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Avustralyalılar korona korkusuyla rafları boşalttı

Avustralya’da koronavirüs salgını nedeniyle marketlere akın eden halk, tuvalet kağıdı raflarını boşalttı. Halka açık bazı tuvaletlerde, tuvalet kağıtlarının çalındığı bildirildi.

DHA | 04.03.2020 - 17:31..
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Koronavirüsün yarattığı panik, tüm ülkeleri ektilemeye başladı.

Avustralya'da 42 kişide koronavirüs görülmesi ve bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine paniğe kapılan halk, önlemleri artırdı.

Sydney kentinde süpermarket rafları, gıda ve temizlik malzemesi stoku yapmak isteyen müşteriler tarafından dakikalar içinde boşaltıldı.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Marketlere akın eden Avustralyalıların tuvalet kağıdı raflarını boşaltması ise virüse karşı alınan önlemlerin en ilginci oldu.

TUVALET KAĞITLARI ÇALINIYOR

Son 48 saat içinde satışlar zirve yaparken, bazı halka açık tuvaletlerde ise tuvalet kağıtlarının çalındığı bildirildi.

Satışların patlaması üzerine yetkililer, halkı panikle satın almayı durdurmaya çağırdı.

Avustralyalılar korona korkusuyla rafları boşalttı

"TUVALET KAĞIDI ALMAK MANTIKLI DEĞİL"

Avustralya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Brendan Murphy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tuvalet kağıtlarının alınmasının şu anda yapılacak mantıklı bir şey olmadığı konusunda insanları ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

"FIRSATLARI KAÇIRMA KORKUSU"

Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden Doçent Nitika Garg, tuvalet kağıdı satın alma çılgınlığının fırsatları kaçırma korkusundan (FOMO) kaynaklanabileceğini söyledi. Garg, "Eğer bu kişi satın alıyorsa, komşum satın alıyorsa bir nedeni olmalı ve benimde buna dahil olmam gerekiyor diye düşünüyorlar.” ifadeleriyle satın almanın nedenini açıkladı.

Tuvalet kağıtlarının, benzer bir şekilde Çin'de peçete yerine kullanmak için ya da maske yerine geçici olarak kullanabileceği düşüncesiyle stoklandığını ifade eden Garg, daha önce benzeri görülmemiş bir durum yaşandığını ifade etti.

Avustralyalılar korona korkusuyla rafları boşalttı

"HAZIRLANMAK İSTİYORLAR"

Koronavirüs salgını konusunda insanların tam olarak ne yapması gerektiğini bilmediğini söyleyen Garg, "Hazırlanmak istiyorlar. Çünkü kontrolü elde tutmak için yapabilecekleri tek şey bu" dedi. Tüketici uzmanı Dr. Rohan Miller ise bu durumun, hayatı kolaylaştıran yaşam tarzının görüldüğü kent toplumunun bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Miller, "Kıtlık ve yetersizliğe alışık değiliz. İstediğimiz zaman istediğimizi seçip almaya alışkınız. Tuvalet kağıdı almaya koşuşturmak bu durumu sürdürmek için sadece bir sürü psikolojisi." diye konuştu.

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