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Avustralya'nın en işlek caddesinde sigara yasağı

Melbourne'nin en kalabalık Bourke Caddesi'nde, yayaların yoğun olarak kullandığı 11 noktaya, 350 liralık sigara yasağı geldi.

AA | 09.10.2019 - 10:31..
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Avustralya'da Melbourne Belediyesi, Yerel Faaliyetler Kanunu kapsamında aldığı kararla her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin merkezi konumundaki Bourke Caddesi ile yayaların yoğun olarak kullandığı 11 noktada tütün mamullerinin kullanımını yasakladı.

"BOURKE CADDESİ'NDE RAHAT NEFES AL"

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında yedi kez üst üste birinci seçilen kentte, "Bourke Caddesi'nde Rahat Nefes Al" sloganıyla alınan karar, 4 Ekim'de yürürlüğe girdi. Yasaklar çerçevesinde caddelerin girişindeki güvenlik bariyerlerine, elektrik direklerine, çöp kutularına, panolara ve yerdeki parkelere İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Çince uyarılar yerleştirildi.

Avustralya'nın en işlek caddesinde sigara yasağı

Avustralya'nın en işlek caddesinde sigara yasağı ViDEO

390 LİRA CEZA KESİLECEK

Avustralya'nın en kalabalık ikinci şehri ve Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne'deki sigara yasağına uymayanlara 100 Avustralya doları para cezası (yaklaşık 390 lira) verilecek. En düşük sigara paketi fiyatının 20 dolardan başladığı ülkede, havaalanlarında, toplu taşıma araçlarında, hükümet binaları, plajlar, bazı caddeler, hastane girişleri gibi birçok alanda sigara yasağı uygulanıyor.

Avustralya'nın en işlek caddesinde sigara yasağı

KENT SAKİNLERİ UYGULAMADAN MEMNUN

Bourke Caddesi'ne alışverişe geldiklerinde sigara dumanından rahatsız olduğunu dile getiren Lynn Vorne, "Çok mutluyum çünkü sigara kullanmıyorum. Yanımda fütursuzca sigara içenlerden rahatsız oluyordum. Yani sigara içenler olmadığı için mutluyuz, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın en işlek caddesinde sigara yasağı

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