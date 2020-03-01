Avusturya Başbakanı: Amacımız göçmen geçişini durdurmak

Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarının açmasının ardından Edirne'ye akın eden göçmenler kara ve sudan Avrupa'ya geçişini sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirmişti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise ülkesinin, Avrupa'ya Türkiye üzerinden kaçak göçmen geçişini önlemek için AB dış sınırındaki ülkelere ek polis gücü göndermeye hazır olduğunu söyledi.

"AB BAŞARISIZ OLURSA AVUSTURA KENDİ SINIRINI KORUYACAK"

Kurz, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “2015 ‘teki durumunun tekrarlanmasına izin veremeyiz. Amacımız, AB dış sınırlarını korumak, orada kaçak göçmenleri durdurmak ve geçişlerine izin vermemektir. İçişleri Bakanı Karl Nehammer’in de dediği gibi, Avusturya, Avrupa'ya kaçak göçmen geçişini önlemek için AB dış sınırındaki ülkelere ek polis gücü göndermeye hazırdır. Eğer AB dış sınırlarının korunması başarısız olursa, Avusturya kendi sınırını koruyacak.” ifadesini kullandı.



